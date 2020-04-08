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نقابة المهن الرياضية تتبرع بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
محمود الشيخ

أعلنت نقابة المهن الرياضية التبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لمساندة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا.

 

وقالت النقابة: "فى ظل الظروف الراهنة التي  تمر بها البلاد ، مازالت مؤسسات  الدولة تتكاتف لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا ودعم الآداء المتميز للحكومة  بتوجيهات القيادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى ملأ قلوب المصريين فخرا واطمئنانا لذا قامت النقابة العامة للمهن الرياضية تفعيلا لدورها المجتمعي بناء علي موافقة مجلس الإدارة بدعم صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنيه دعما ومساندة للدولة نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد ، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم  ، أعاده الله على مصر بالأمن والأمان، وعلى المصريين بالصحة  والعافية".

 

 

نقابة المهن الرياضية تتبرع بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر
نقابة المهن الرياضية تتبرع بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر

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