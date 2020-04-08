ودائع ومخازن للملك رمسيس.. كشف أثري جديد بمنطقة أبيدوس

أعلن مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، توصُل البعثة الأثرية العاملة بمعبد رمسيس الثاني في أبيدوس، والتابعة إلى جامعة نيويورك، برئاسة الدكتور سامح اسكندر، إلى الكشف عن ودائع ومخازن معبد رمسيس الثاني.





وأوضح وزيري، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن البعثة كشفت في الركن الجنوبي الغربي من المعبد، عن نماذج لألواح منقوش عليها اسم العرش للملك رمسيس الثاني مطلية باللون الأزرق أو الأخضر، ونماذج لأدوات البناء وأواني فخارية وقطع أحجار من الكوارتزيت بيضاوية الشكل، لافتًا إلى دفن هذه المقتنيات عام 1279 قبل الميلاد في وقت احتفالات وشعائر تأسيس المعبد.





وأضاف أن البعثة عثُرت أيضًا على عشرة مخازن كبيرة متصلة بقصر المعبد ومشيدة بالطوب اللبن.





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