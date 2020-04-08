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الداخلية تغلق 20 مركزًا تعليميا لمواجهة كورونا
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:30 م
شنت إدارة التموين بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، العديد من الحملات الأمنية، لمتابعة سير الأسواق وضبط المخالفين، ضمن الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
وجاء ذلك، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
وأسفرت الحملات، عن ضبط (263) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، بالاضافة لغلق (20) مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة") وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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وفي سياق أخر، شنت إدارة التموين بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، العديد من الحملات الأمنية أمس الثلاثاء، لمتابعة سير الأسواق وضبط المخالفين، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 878 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة، حيث نجحت في ضبط 174 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
وأسفرت الجهود عن ضبط، 288 مخالفة في مجال غلق المطاعن والمراكز التجارية، وتم غلق 72 مكان نشاط تعليمي، ومراكز للدروس الخاصة.
وفي ىسياق آخر، واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة ( كلنا واحد )، والتى أطلقتها الوزارة تحت رعاية عبد الفتاح السيسي ؤئيس الجمهورية، بدءًً من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين.
وتتوافر السلع بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى– المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالى (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية.
وتتم بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
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