الداخلية تغلق 20 مركزًا تعليميا لمواجهة كورونا

شنت إدارة التموين بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، العديد من الحملات الأمنية، لمتابعة سير الأسواق وضبط المخالفين، ضمن الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.





وجاء ذلك، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





وأسفرت الحملات، عن ضبط (263) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، بالاضافة لغلق (20) مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة") و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





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وفي سياق أخر، شنت إدارة التموين بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، العديد من الحملات الأمنية أمس الثلاثاء، لمتابعة سير الأسواق وضبط المخالفين، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 878 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة، حيث نجحت في ضبط 174 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.



