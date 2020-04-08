تقرير .. ريال مدريد يرتدي ثوب 'رايولا' في ميركاتو الصيف

ارتبط نادي ريال مدريد بالعديد من الأسماء والصفقات النارية، لتدعيم الفريق الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويعد الثلاثي، بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، أيرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وآخرهم ماتياس دي ليخت قلب دفاع يوفنتوس أهم المطلوبين في ريال مدريد في الميركاتو القادم.





ويجمع الثلاثي شيئاً واحداً مشتركاً، وهو وكيل الأعمال الشهير "مينو رايولا".





ويعد رايولا أشهر وكلاء اللاعبين في الوقت الحالي وأكثرهم إثارة للجدل، حيث اكتسب ذلك من خلال المواهب والنجوم الكبار، التي يقوم رايولا بالعمل معها.





وأصبحت جواهر رايولا هدفاً أساسياً لمشروع ريال مدريد خلال الموسم المقبل، ومن ثم قد نرى ثلاث نجوم كبار بقميص النادي الملكي في المستقبل.





وفي سياق ذلك، قال رايولا لصحيفة ماركا في وقت سابق: "أمتلك علاقة قوية بريال مدريد، وأتطلع للعمل معهم في المستقبل".





وواصل: "أتطلع لجلب أفضل اللاعبين لريال مدريد في المستقبل، في الوقت الحالي أمتلك ألفونس أريولا".





ويلقي لكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأسماء المطلوبة من ريال مدريد من قبل عملاء رايولا.





أيرلنج هالاند

يعد النرويجي صاحب الـ19 عاماً هو أهم المطلوبين حالياً لتدعيم خط هجوم ريال مدريد، بعد تفجر مواهبه بشكل كبير في بوروسيا دورتموند، ومن قبلها ريد بول سالزبورج.





ونوهت ماركا، أن ريال مدريد تابع اللاعب منذ أشهر طويلة، إلا أن النادي تردد في التعاقد مع اللاعب، بسبب عدم شعوره بقدرته على التأقلم مع الفريق.





بول بوجبا

يبقى الصفقة المنتظرة لريال مدريد منذ وقت بعيد، ولعب رايولا دوراً كبيراً في مفاوضات الفريقين معاً خلال الفترة الماضية.





وفشلت المفاوضات بين الطرفين في الصيف الماضي بسبب مطالب اليونايتد الباهظة، إلا أن الوضع تغير نسبياً في الوقت الحالي، بفضل إنخفاض قيمته السوقية، ودخوله موسمه الأخير مع الفريق، إذ ينتهي تعاقده في عام 2021.





ماتياس دي ليخت

بعد بداية متعثرة مع يوفنتوس، والذي إنضم له من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، ربما يبحث الدولي الهولندي عن وجهة جديدة لاستعادة بريقه، وربما يصبح الريال خياراً مثالياً، في ظل بحث النادي عن قائد جديد يخلف الأيقونة سيرجيو راموس.





وقد تلعب أزمة كورونا الحالية دوراً كبيراً في رحيل دي ليخت، في ظل سياسية يوفنتوس الرامية لمعالجة الازمة المالية، والتي قد تؤدي لرحيل كريستيانو رونالدو أيضاً.



