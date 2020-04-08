'الأعلى للإعلام' يوجه لفت نظر لـ'باب الخلق' ويعاقب 'آخر النهار'.. ويحجب موقع إلكتروني

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حجب الموقع الإليكتروني لصحيفة الشورى لمدة 6 أشهر؛ لنشره تصريحات لم تدلي بها وزيرة الصحة وتسيئ إلى الصيادلة ولاثارته القلق بين القراء بتشكيكه في المنظومة الطبية بشكل عام ومواجهة أزمة كورونا على وجه الخصوص ولاستخدامه الفاظ وعبارات لا تليق، وذلك بحسب حيثيات القرار.





وقال المجلس في بيان له، إن القرار يأتي في ضوء توجه المجلس لضبط المشهد الإعلامي، وعدم بث الاراء التي تعتمد على الشائعات والأكاذيب في تقييم الموقف الطبي.





وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقت شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها كما شكك في أداء المستشفيات الحكومية، وتستكمل لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل مناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية لوباء كورونا بالإضافة إلى استكمال مناقشة مخالفات 20 برنامج البرامج الطبية التي تبث على عدد من القنوات الفضائية الخاصة.





في السياق ذاته قرر المجلس حجب 4 حسابات جدد على مواقع السوشيال ميديا لتحريضها على عدم تنفيذ قرارات حظر التجوال، والحسابات الأربعة تضم مليون و500 ألف متابع، وتمتلكهما فتاتان بثتا فيديوهات تحرض المواطنين على عدم الامتثال لقرارات حظر التجوال.





كما قرر المجلس توجيه عقوبة لفت النظر لبرنامج "باب الخلق"، الذي يذاع على قناة "النهار"، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، بسبب ما تناوله بخصوص "الشلولو" واعتباره علاج للإصابة بفيرس كورونا.



