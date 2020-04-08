مايسة الرباط والدة سارة سلامة في مسلسل "يا أنا جدو" مع أحمد بدير

تجسد الفنانة مايسة الرباط إحدى سيدات منطقة شعبية داخل حارة فى مسلسل "يا أنا يا جدو" وهى والدة الفنانة سارة سلامة ومحمد نجاتي التي تلعب دور سارة بشخصية قشطة، والمسلسل بطولة مشتركة بين سارة سلامة وطارق صبرى وأحمد بدير.

مسلسل "يا انا يا جدو" يشارك في بطولته محمد نجاتي وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر‎، تدور أحداثه حول شاب يدعى "يوسف" حفيد ﻷحد الأثرياء، ويقيم مع جده في قصر كبير يحب إحدى الفتيات وهي "قشطة" من أسرة متوسطة ويرفض الجد ارتباط حفيده.

يذكر أن آخر أعمال مايسه الرباط مسلسل الظاهر هو من تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد ،رغدة ،حسن يوسف،تامر عبدالمنعم ،مادلين طبر ،إنجى شرف ،وكوكبة أخرى من النجوم، موسيقى أشرف عبدالمنعم ،مدير تصوير كمال عبدالعزيز ،ستايلست آية الجناينى ، إخراج ياسر زايد.