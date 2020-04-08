Advertisements

مايسة الرباط والدة سارة سلامة في مسلسل "يا أنا جدو" مع أحمد بدير

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:29 م
مايسة الرباط
مايسة الرباط
الفجر الفني

تجسد الفنانة مايسة الرباط إحدى سيدات منطقة شعبية داخل حارة فى مسلسل "يا أنا يا جدو" وهى والدة الفنانة سارة سلامة ومحمد نجاتي التي تلعب دور سارة بشخصية قشطة، والمسلسل بطولة مشتركة بين سارة سلامة وطارق صبرى وأحمد بدير.

 

مسلسل "يا انا يا جدو" يشارك في بطولته محمد نجاتي وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر، تدور أحداثه حول شاب يدعى "يوسف" حفيد ﻷحد الأثرياء، ويقيم مع جده في قصر كبير يحب إحدى الفتيات وهي "قشطة" من أسرة متوسطة ويرفض الجد ارتباط حفيده.

 

يذكر أن آخر أعمال مايسه الرباط مسلسل الظاهر هو من تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد ،رغدة ،حسن يوسف،تامر عبدالمنعم ،مادلين طبر ،إنجى شرف ،وكوكبة أخرى من النجوم، موسيقى أشرف عبدالمنعم ،مدير تصوير كمال عبدالعزيز ،ستايلست آية الجناينى ، إخراج ياسر زايد.

 

مايسة الرباط والدة سارة سلامة في مسلسل "يا أنا جدو" مع أحمد بدير
مايسة الرباط والدة سارة سلامة في مسلسل "يا أنا جدو" مع أحمد بدير
مايسة الرباط والدة سارة سلامة في مسلسل "يا أنا جدو" مع أحمد بدير
مايسة الرباط والدة سارة سلامة في مسلسل "يا أنا جدو" مع أحمد بدير

أخبار تهمك

رسميًا| تقليل عدد ساعات حظر التجول.. والحكومة تتبرع بـ 20% للمتضررين من كورونا

منذ أقل من ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 3 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 15 ساعة

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

منذ 42 دقيقة

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعة

مفاجأة غير متوقعة.. الفياجرا تستخدم في القضاء على فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء يوجه تحذيرا للمصريين بمناسبة قرب عيد القيامة ورمضان

منذ 39 دقيقة

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

01:42 م

مفاجأة غير متوقعة.. الفياجرا تستخدم في القضاء على فيروس كورونا

02:17 م

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

01:52 م

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

01:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر