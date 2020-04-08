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بالعراقي.. وصلة رقص مثيرة لـ فيفي عبده على "إنستجرام" (فيديو)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "عروسة" للمطربة العراقية إسراء الاصيل.

 

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "الرقصة دي من صالون فيفي عبده على أغنية عراقية للمطربة إسراء الأصيل (عروسة) أحب العراق وبحبكم أوي خمسة موااااه".

 

وتتابع فيفي التواصل مع متابعيها وتستمر في تشجيعهم على الالتزام بالحجر الصحي، وتواصل تسليتهم من خلال الفيديوهات التي تقوم ببثها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويذكر أن فيفي عبده شاركت في الماراثون الرمضاني السابق لعام 2019، بمسلسل "مملكة الغجر"، بطولة حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وباقة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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