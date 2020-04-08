في ذكرى وفاتها.. تفاصيل تعرفها لأول مرة عن ناهد شريف

ناهد شريف، تميزت الفنانة القديرة ناهد شريف بملامحها المصرية الخالصة وقوامها الرشيق، وأدائها المبهر في التمثيل استطاعت أن تصنع مكانة لنفسها بين الجماهير، وعلى الرغم من جاذبيتها على الشاشة وأدائها البارع إلا أنها كانت تعيش مأساة في حياتها، فمن هي ناهد شريف؟!





ناهد شريف، فنانة رحلت عن عالمنا وهي لم تتجاوز الـ40 من عمرها، بسبب مرض السرطان، وتركت ابنتها في سن الرابعة من عمرها.





ناهد شريف اسمها الحقيقي هو سميحة محمد زكي، الفتاة الإسكندرانية التي انتقلت مع أهلها إلى القاهرة، والتي أصيبت بشلل الأطفال في صغرها ولكنها تجاوزته، وفي سن العاشرة من عمرها توفيت والدتها وبعد سنوات بسيطة رحل الأب لتعيش يتيمة الأبوين.



