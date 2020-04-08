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في ذكرى وفاتها.. تفاصيل تعرفها لأول مرة عن ناهد شريف
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:33 م
ناهد شريف، تميزت الفنانة القديرة ناهد شريف بملامحها المصرية الخالصة وقوامها الرشيق، وأدائها المبهر في التمثيل استطاعت أن تصنع مكانة لنفسها بين الجماهير، وعلى الرغم من جاذبيتها على الشاشة وأدائها البارع إلا أنها كانت تعيش مأساة في حياتها، فمن هي ناهد شريف؟!
ناهد شريف، فنانة رحلت عن عالمنا وهي لم تتجاوز الـ40 من عمرها، بسبب مرض السرطان، وتركت ابنتها في سن الرابعة من عمرها.
ناهد شريف اسمها الحقيقي هو سميحة محمد زكي، الفتاة الإسكندرانية التي انتقلت مع أهلها إلى القاهرة، والتي أصيبت بشلل الأطفال في صغرها ولكنها تجاوزته، وفي سن العاشرة من عمرها توفيت والدتها وبعد سنوات بسيطة رحل الأب لتعيش يتيمة الأبوين.
وتزوجت ناهد شريف من 3، الاول كانت في عمر 18 عام وكان يكبرها بكثير للمخرج حسين حلمي المهندس، وحدث مشاكل بينهما وقررا الإنفصال، لتعاود الزواج من كمال الشنواي الذي يكبرها هو الأخر كثيرا، لينتهي حياتهما الزوجية بالطلاق، وعن زيجتها الثالثة فتزوجت ناهد شريف من لبناني الجنسية وهو إدوارد جرجيان، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، ولكنه كان يعشق القمار وعاشت معه حياة صعبة للغاية، وسعى كمال الشناوي زوجها الثاني في صرف لها علاج على نفقة الدولة، ولكن اشتد عليها المرض وتوفيت في سن صغير.
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