اليسا تنشر طاقة إيجابية لجمهورها حول العالم.. و"الفجر الفني" يكشف التفاصيل

أيام قليلة تفصلنا على طرح الأغنية الجديدة للمطربة اللبنانية اليسا، والتي تحمل عنوان "هنغني كمان وكمان"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

وعلم "الفجر الفني" من مصادره فريق عمل الأغنية حيث أنها من كلمات الشاعر شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامي دهيمة، وهدف الأغنية نشر طاقة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي تعاني منها جميع البلاد بسبب "الكورونا".

في سياق آخر نشرت إليسا، منذ يومين مقطع فيديو جديد عبر "تويتر"، من داخل الأستوديو أثناء تسجيلها الأغنية.

وعلقت إليسا على الفيديو قائلة: ‏هيدا نحنا بالاستديو، هيدا جوّنا.. ورح نضلّ هيك قد ما مرق علينا إيّام صعبة، ورح نضلّ نغنّي.. كمان وكمان.. ‎كمان وكمان ‎لبنان.