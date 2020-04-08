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تعرف على أداء أنشط القطاعات المدرجة اليوم .. و"البنوك" الأكثر تداولًا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أخبار البورصة المصرية 

تصدر قطاع البنوك القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء ، بقيمة تداول  222.6 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع العقارات بقيمة تداول 202.7 مليون جنيه، ثم جاء قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية  بالترتيب الثالث بقيمة 164.7مليون جنيه .

وحصل قطاع  الموارد الأساسية علي التريب الرابع بقيمة وصلت لـ 93.4 مليون جنيه ، ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ  بقيمة 78.6 مليون جنيه.


وربحت البورصة المصرية اليوم بنحو 5.8 مليار جنيه ، وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 549.1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.

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