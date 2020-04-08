تعرف على أداء أنشط القطاعات المدرجة اليوم .. و"البنوك" الأكثر تداولًا

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تصدر قطاع البنوك القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء ، بقيمة تداول 222.6 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع العقارات بقيمة تداول 202.7 مليون جنيه، ثم جاء قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بالترتيب الثالث بقيمة 164.7مليون جنيه .





وحصل قطاع الموارد الأساسية علي التريب الرابع بقيمة وصلت لـ 93.4 مليون جنيه ، ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 78.6 مليون جنيه.







