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"سبعاوى العبقري" مع عمرو الليثي على إذاعة الشرق الأوسط
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:34 م
أحمد رمضان متولي
يتناول الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "كلمة و رد غطاها" عبر أثير الشرق الأوسط شخصية "سبعاوى العبقرى".
ويحاور الليثي
الفنان أحمد صيام لمعرفة تلك الشخصية التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا.
"كلمة ورد
غطاها" تجربة اذاعية جديدة "سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات
الإيجابية والسلبية التي نعيش معها ونتقابل معها يوميا بشكل بسيط وساخر.
البرنامج من تقديم الاعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب
الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير احمد صيام ويخرجه الإذاعي
تامر حسني و يتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع
ومناقشتها و كفيفة التصدى لها و علاجها.
البرنامج يذاع
في الرابعة عصراً من الأحد الى الخميس أسبوعياً.