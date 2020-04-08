"سبعاوى العبقري" مع عمرو الليثي على إذاعة الشرق الأوسط

يتناول الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "كلمة و رد غطاها" عبر أثير الشرق الأوسط شخصية "سبعاوى العبقرى".

ويحاور الليثي الفنان أحمد صيام لمعرفة تلك الشخصية التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا.

"كلمة ورد غطاها" تجربة اذاعية جديدة "سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معها ونتقابل معها يوميا بشكل بسيط وساخر.

البرنامج من تقديم الاعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير احمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني و يتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كفيفة التصدى لها و علاجها.

البرنامج يذاع في الرابعة عصراً من الأحد الى الخميس أسبوعياً.