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"سبعاوى العبقري" مع عمرو الليثي على إذاعة الشرق الأوسط

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:34 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد رمضان متولي

يتناول الإعلامي عمرو  الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "كلمة و رد غطاها" عبر أثير الشرق الأوسط  شخصية "سبعاوى العبقرى". 

 

ويحاور الليثي الفنان أحمد صيام لمعرفة تلك الشخصية التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا.

 

"كلمة ورد غطاها" تجربة اذاعية جديدة "سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معها ونتقابل معها يوميا بشكل بسيط وساخر.

 

 البرنامج من تقديم الاعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير احمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني و يتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كفيفة التصدى لها و علاجها.  

 

البرنامج يذاع في الرابعة عصراً من الأحد الى الخميس أسبوعياً.

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