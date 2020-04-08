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ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:41 م
المتهم
المتهم
تمكنت الاجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإتجار بالأدوات الصحية مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة البلاغ وقيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير ومدير شركة للأدوات الصحية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوات الصحية والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (270،000 مائتان وسبعون ألف جنيه) وتوقف عن سداد الأرباح لهم ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، نجحت قوات أمن القاهرة، في ضبط شخصين، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، داخل شقة بالقاهرة.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين عاطل مقيم بالجيزة، وأخر سائق مقيم بسوهاج، بتصنيع مادة الأستروكس المخدر متخذان من شقة مستأجرة، كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 4 كيلو جرام)، ( 6 ) زجاجات تحوى مادة الأسيتون، ( 2 ) علبة بودر ( خاصة بألعاب الجيم )، ( 4 ) زجاجات مبيد حشرى، ( 3 ) هواتف محمولة، مبلغ مالى، الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وكذلك سيارة ملاكى ملك والد العاطل، أمام العقار محل الضبط.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، وحيازتهما للهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الإتجار فى المواد المخدرةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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