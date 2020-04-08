خاص- وكيله: الأهلي مهتم بالتعاقد مع العراقي مهاوي لتعويض رحيل أحمد فتحي

أكد سمير راشد وكيل أعمال العراقي علاء مهاوي الظهير الأيمن لنادي الشرطة العراقي على وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع ظهير أيمن في الصيف المقبل لتعويض رحيل أحمد فتحي عن النادي الأحمر، والذي ينتتهي تعاقده نهاية الموسم .





وقال راشد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"قمنا بترشيح مهاوي للنادي الأهلي ونادي الزمالك بعدما علمنا بأنهما في حاجة إلى التعاقد مع ظهير أيمن".





وأضاف :"لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بدأت في معرفة الكثير من الأمور عن اللاعب كتعاقده مع نادي الشرطة ومتى ينتهي وأبرز مميزاته وهناك اتفاق داخل اللجنة على اللاعب".





وواصل :"لجنة التخطيط بالأهلي أشارت إلى أنها ترغب في ضم اللاعب لمدة 5 مواسم واللاعب يريد أن تكون المدة أقل من ذلك".





وأشار :"لا يوجد أي خلاف حول المقابل المادي سواء الذي سيتقاضاه اللاعب، بجانب أنه لا خلاف مادي أيضا مع نادي الشرطة العراقي لأن اللاعب سيرحل نهاية الموسم لنهاية تعاقده".





وأوضح :"مهاوي يملك عرضا أخر من الدوري السعودي وهناك مفاوضات شفهية من النادي الأهلي الذي يسعى لضم اللاعب هو الأخر".





وأردف :"مهاوي لعب مع منتخب العراق 40 مباراة دولية وتوج بجائزة أفضل ظهير أيمن في بطولة أسيا التي أقيمت مؤخرا في الدوحة، كما شارك في 21 مباراة مع منتخب العراق للشباب والأوليمبي، فضلا عن إحرازه 27 هدف في جميع المباريات التي شارك فيها".





وأتم حديثه :"علاء قادرا على تعويض رحيل أحمد فتحي لما يتميز به من قدرات دفاعية، بإشادة الكثير من المدربين لقدراته".