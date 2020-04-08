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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 705

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 705، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العام، إن إجمالي الحالات الماصبة بفيروس كورونا 21652 حالة على الأقل ويبلغ عدد الوفيات 584.

 

وأضاف المكتب السويسري، أن عدد سكان سويسرا يبلغ 8.5 مليون نسمة، مما يعني أن هناك حوالي 252 حالة لكل 100 الف من السكان.

 

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

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