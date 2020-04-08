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الصحة السعودية: تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، تعافي 16 حالة جديدة من الإصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات النشطة من 2139 إلى 2،260.

وقالت الصحة السعودية، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و330 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 73 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 277 ألف شخص للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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جريدة الفجر المملكة الصحة الإصابة بفيروس كورونا ألفجر

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