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هربًا من ملل الحظر وحثهّم على البقاء في منازلهم.. "روتانا" تطلق قناة كوميدية على هذا التردد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:45 م
روتانا كوميدي
روتانا كوميدي
أحمد رمضان متولي

تستمر شبكة قنوات روتانا بجهودها الدؤوبة لمواكبة مشاهديها والترفيه عنهم خلال هذه الفترة الصعبة، فبعد إطلاقها لقناة "روتانا  Kids" مطلع الشهر الحالي، أعلنت الشبكة الروتانية عن مبادرة جديدة كهديّة للعالم العربي، تتمثّل  بإطلاق قناة جديدة ومميزة هي "روتانا كوميدي".

 

فابتداءً من الأحد الواقع في الثاني عشر من ابريل، تنطلق "روتانا كوميدي" من خلال شبكة برامج منوّعة وفريدة، هدفها الترويح عن المشاهدين وحثهّم على البقاء في منازلهم، وبث السرور في كل بيت عربي في ظل الظروف الراهنة.

 

وفي التفاصيل، ستقدّم القناة الروتانية الجديدة مجموعة من أقوى وأبرز الأفلام العربية الكوميدية التي حققت أهم النجاحات وأعلى الإيرادات على مدى السنوات الفائتة، بالإضافة إلى أبرز إنتاجات الزمن الجميل، والأعمال المسرحية المصوّرة، والمسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرةالتي يطلّ عبرها أهم نجوم الوطن العربي الذين أضحكوا المشاهدين عبر الأجيال.

 

وفي المحصّلة، ستجمع "روتانا كوميدي" عبر شاشتها مئات الأفلام والأعمال الكوميدية لأسماء كاسماعيل ياسين، عادل إمام، سمير غانم، نجيب الريحاني، ماري منيب ، فؤاد المهندس ، زينات صدقى ، عبد السلام النابلسي، سعيد صالح ، محمد هنيدى ، محمد سعد ، أحمد حلمى ، على ربيع وغيرهم الكثير.

 

ترددات "روتاناكوميدي" ابتداءً من الـ12 من الجاري عبر:

 

معلومات التردد باقة روتانا كوميدي للبث عالي الجودة  HD

القمر: عربسات بدر ٦

الموقع المداري للقمر: 26 شرق

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

DVB S2/8PSk: نوع بث الفيديو الرقمي 

MPEG-4 نوع بث الفيديو الرقمي

 

 

معلومات التردد باقة روتانا كوميدي للبث العاديSD

القمر: عربسات بدر ٦

الموقع المداري للقمر: ٢٦شرق

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

: DVB S/QPSK٫نوع الترميز:

MPEG-2 نوع بث الفيديو الرقمي

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