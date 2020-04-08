Advertisements

عودة نجم برشلونة بأمر كيكي سيتين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:45 م
إيمرسون
إيمرسون
الفجر الرياضي

يسعى كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسبانى لإعادة إيمرسون لاعبه المعار إلى ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن إيمرسون أقنع بشدة كيكي سيتين حيث يخطط النادى الكتالونى لبيع البرتغالى نيلسون سيميدو فى الصيف والتعاقد معه فى العام الحالى 2020.

 

وينتهى عقد إعارة إيمرسون فى يونيو 2021 وتشير مصادر إلى أن برشلونة يمكنه استعادة اللاعب البرازيلى فى الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة كيكي سيتين برشلونة ايمرسون

أخبار تهمك

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء يوجه تحذيرا للمصريين بمناسبة قرب عيد القيامة ورمضان

منذ ساعة

مفاجأة غير متوقعة.. الفياجرا تستخدم في القضاء على فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ ساعة الا ربع

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعة و 24 دقيقة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 13 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

منذ ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 3 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. مؤشر جديد يقرب البرسا من صفقته الكبري وتحديد الشرط الوحيد لعودة نيمار للكامب نو

أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقترب من حسم صفقتين كبيرتين ورفض رحيل نجم الفريق والصفقة المزدوجة في طريقها للكامب نو

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

"كيكي سيتين" كلمة السر في صفقة برشلونة الجديدة

أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

01:42 م

مفاجأة غير متوقعة.. الفياجرا تستخدم في القضاء على فيروس كورونا

02:17 م

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

01:52 م

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر