Advertisements
عودة نجم برشلونة بأمر كيكي سيتين
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:45 م
الفجر الرياضي
يسعى كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسبانى لإعادة إيمرسون لاعبه المعار إلى ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن إيمرسون أقنع بشدة كيكي سيتين حيث
يخطط النادى الكتالونى لبيع البرتغالى نيلسون سيميدو فى الصيف والتعاقد معه فى
العام الحالى 2020.
وينتهى عقد إعارة إيمرسون فى يونيو 2021 وتشير مصادر إلى أن برشلونة يمكنه
استعادة اللاعب البرازيلى فى الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا