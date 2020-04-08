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بـ 10.9 جنيهات سعر سهم "هيرميس " .. تعرف علي أكثر 5 أسهم ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:39 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير


تصدر سهم رواد السياحة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم  الأربعاء ، بنسبة 9.97% بسعر 8.6 جنيه ، وجاء في المركز الثاني سهمرمكو لانشاء القرى السياحيه بنسبة 9.8% بسعر 1.6 جنيه.

وإحتل سهم المجموعه الماليه هيرمس القابضه الترتيب الثالث بنسبة 8.9% وبسعر 10.9 جنيه ، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 8.8% وبسعر 13 جنيه ، وأخيراً سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 8.8% وبسعر 0.640 جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، وربح رأس المال السوقى بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.

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