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تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيلاروسيا ألف حالة
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:22 م
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا - روسيا البيضاء -، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز ألف حالة، اليوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة، وهو رقم قياسي يومي.
وارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1066، ولكن لم يكن هناك أي تغيير في عدد الوفيات التي بقيت عند 13. تشهد روسيا البيضاء متوسط نمو يومي في الحالات من حوالي 20-25٪، وفقًا لحسابات وكالة "رويترز".
وصف الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الفيروس بأنه "ذهان" يمكن محاربته مع الفودكا والساونا وقيادة الجرارات، لكن بعض مواطنيه يأخذون الأمور بأيديهم لحماية أنفسهم.
لم تغلق بيلاروسيا حدودها، ولم تتخذ تدابير الحجر الصحي، أو طلبت من الناس اتباع المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.