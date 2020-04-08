تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيلاروسيا ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا - روسيا البيضاء -، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز ألف حالة، اليوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة، وهو رقم قياسي يومي.

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا - روسيا البيضاء -، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز ألف حالة، اليوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة، وهو رقم قياسي يومي.