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تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:30 م
منى صموئيل
أعلن الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب، التفاصيل الكاملة لاكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطته لمريضة في مستشفى مبرة بمصر القديمة، كانت متواجدة بالمعهد الأسبوع الماضي.
وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر"، اليوم الأربعاء، أن المعهد اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الطاقم الذي كان مخالطًا للحالة، وعددهم 16 طبيبا وممرضا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية لمُمرض، وتم على الفور نقله لمستشفى العزل، كما تقرر العزل المنزلي لكافة الطاقم المخالط.
وأشار إلى غلق قسم الاستقبال وتعقيمه، وتعقيم المبنى بالكامل وتطهيره، إلى جانب المكان بشكل دوري، كإجراء احترازي وزيادة طمأنة.
وكشف عن تحويل العيادة الخارجية إلى قسم طوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية تحت إشراف رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووكيل وزارة الصحة بالجيزة، وقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة.
9 وفيات جديدة بـ"كورونا"
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
1450 إصابة بـ"كورونا"
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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