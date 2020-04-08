تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

أعلن الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب، التفاصيل الكاملة لاكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطته لمريضة في مستشفى مبرة بمصر القديمة، كانت متواجدة بالمعهد الأسبوع الماضي.





وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر"، اليوم الأربعاء، أن المعهد اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الطاقم الذي كان مخالطًا للحالة، وعددهم 16 طبيبا وممرضا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية لمُمرض، وتم على الفور نقله لمستشفى العزل، كما تقرر العزل المنزلي لكافة الطاقم المخالط.





وأشار إلى غلق قسم الاستقبال وتعقيمه، وتعقيم المبنى بالكامل وتطهيره، إلى جانب المكان بشكل دوري، كإجراء احترازي وزيادة طمأنة.





وكشف عن تحويل العيادة الخارجية إلى قسم طوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية تحت إشراف رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووكيل وزارة الصحة بالجيزة، وقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة.