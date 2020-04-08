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برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:31 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
محمد الصو
أشعل تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مواقع التواصل الاجتماعي برسالة غامضة أطلقها عبر صفحته الشخصية.

وأشار آل الشيخ خلال رسالته والتي كانت غامضة، أنه يستفسر إن كان مضى مع أحد موضحًا أن الأيام ستُبين ما يقصده.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا "هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف".

وربطت الجماهير رسالة آل الشيخ، بموقف الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تأكد رحيلهم عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري لانتهاء عقودهم.

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