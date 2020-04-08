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البحرين: إنفاق 570 مليون دولار على رواتب موظفي القطاع الخاص

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
قالت وزارة العمل البحرينية اليوم إن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص من أبريل إلى يونيو للمساعدة في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا.


وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة ستسدد أيضا فواتير الكهرباء والمياه عن جميع المواطنين والشركات في البحرين وستمدد بعض التخفيضات الضريبية على العقارات والسياحة.


تأتي المبادرة في إطار حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار أعلنت عنها الحكومة للقطاع الخاص من أجل تخفيف أثر التفشي على الاقتصاد.

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