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غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن البدء غدا في إنشاء 2 مرسى للاتوبيس النهري، على ضفاف النيل من مدينة طلخا بتكلفة 16 مليون جنيه.

يأتي استكمال مشروع الأتوبيس النهري في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل. 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المراسي الجديدة تأتي في إطار، مشروع متكامل للنقل النهري سيتم تعميمه ليغطي كافة أنحاء المحافظة، في كافة المدن المطلة على النيل.

وأضاف أنه جاري العمل على زيادة عدد الوحدات العاملة للنقل لتقليل وقت الانتظار. 

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه المراسي تأتي ضمن مجموعة من الحلول لمشكلة التكدس والزحام المروري في مدينة المنصورة وطلخا،ذوتخفيف الضغط على الشوارع في إطار الجهود المبذولة، لتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين في مختلف المجالات. 

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هذه المراسي ليست النهاية وإنما هي جزء من آليات لوضع حلول للتيسير على المواطنين، في الانتقال إلى جانب القيام بالعديد من الاجراءات لحل مشكلة الزحام المروري منها توسعة عدد من الشوارع وفتح مسارات جديدة في عدد من شوارع المدينة ومداخلها. 

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة، قامت بانشاء 4 مراسي للاتوبيس النهري سابقا بتكلفة 31 مليون جنيه على نهر النيل من مدينة المنصورة ليصبح عدد المراسي 6 بعد الانتهاء من الأعمال الجاري البدء فيها.

وعلى صعيد أخر أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صرف الدفعة137من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر ديسمبر الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 770ألف جنيه، بإجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليون و43 ألف جنيه. 

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد،وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد،فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية ل40 (19ذكور،21إناث)على مستوى10 وحدات محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11ألف و547من الجنسي(5552ذكور،5995اناث.


غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا
غدا.. الدقهلية تبدأ في إنشاء مراسي للأتوبيس النهري بطلخا

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مراسي طلخا بوابة الفجر الدقهلية اتوبيس نهري ألفجر أخبار مصر

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