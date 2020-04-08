عبد الله السعيد يرفض اللعب لصفوف الزمالك لهذا السبب

يرفض عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الانتقال إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





وكشف مصدر داخل نادي الزمالك السبب وراء لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق الانضمام للقلعة الحمراء.





وقال المصدر إن السعيد يرفض اللعب للزمالك حيث يفضل البقاء في بيراميدز بعيد عن الضغوطات الجماهيرة.





وتابع المصدر بأن مسئولو نادي بيراميدز يرفضون رحيل اللاعب إلى أي ناد في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأن العلاقة رائعة بين اللاعب وإدارة ناديه.



