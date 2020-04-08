برشلونة يقرر الإنقلاب على ويليان لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن وجود تطوراً جديداً، يخص مفاوضات نادي برشلونة مع البرازيلي ويليان، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي.





ويرتبط البرازيلي صاحب الـ31 عاماً بالإنضمام لبرشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية، بعد أن أعلن عدم تجديد تعاقده مع البلوز، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





وأفادت صحيفة " سبورت " المقربة من برشلونة في تقريرها اليوم، ان برشلونة قد يتجه لصرف النظر عن ضم اللاعب، على الرغم من وجود رغبة قديمة من البلوجرانا بشأن ضمه.





وعللت " سبورت " في تقريرها، أن سبب ذلك التحول، هو كبر اللاعب، حيث تتجه إدارة برشلونة لضم صفقات أصغر سناً في خط الهجوم.





كما يأمل برشلونة في توقيع عقد لمدة عامين، في الوقت الذي يطلب اللاعب عقداً لمدة 3 مواسم، فضلاً عن راتبه الكبير.





ونوهت الصيحفة، إلا أن برشلونة لم يقرر بشكل رسمي صرف النظر عن ويليان، إلا أنه أصبح قريباً من البحث عن عرض آخر.





وطلب برشلونة ضم ويليان في عدة مناسبات سابقة، إلا أن الصفقة تعقدت في أكثر من مناسبة، بسبب مطالب تشيلسي الباهظة.





يشار إلى أن ويليان يعد مطلوباً في العديد من الأندية، أبرزها توتنهام وأرسنال ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.



