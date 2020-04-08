Advertisements

رئيس مدينة سفاجا: استمرار الحملات التموينية وتحرير 8 محاضر مخالفة (صور)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
محمد طه
أكدت الدكتورة هدى المغربي، اليوم الأربعاء، على استمرار حملات الرقابة على الأسعار.

وأشارت إلى أن إدارة التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، شنت اليوم حملة للتفتيش على المحلات العامه والاسواق بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة سفاجا.

وأضافت "المغربي" أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدد 2 محضر عدم حمل شهاده صحية.

وقد شددت "رئيس المدينة" علي إستمرار تكثيف الحملات التموينية وبذل المزيد من الجهد والمتابعة مؤكدةً على أنه لاتهاون مع المخالفين، وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

تسجيل 128 إصابة بـ"كورونا"

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

1450 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

رئيس مدينة سفاجا: استمرار الحملات التموينية وتحرير 8 محاضر مخالفة (صور)
رئيس مدينة سفاجا: استمرار الحملات التموينية وتحرير 8 محاضر مخالفة (صور)
رئيس مدينة سفاجا: استمرار الحملات التموينية وتحرير 8 محاضر مخالفة (صور)
رئيس مدينة سفاجا: استمرار الحملات التموينية وتحرير 8 محاضر مخالفة (صور)
رئيس مدينة سفاجا: استمرار الحملات التموينية وتحرير 8 محاضر مخالفة (صور)
رئيس مدينة سفاجا: استمرار الحملات التموينية وتحرير 8 محاضر مخالفة (صور)

أخبار تهمك

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 17 ساعة

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 12 دقيقة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 43 دقيقة

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:30 م

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

03:31 م

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر