Advertisements

كاسياس يلمح بالعودة إلى ريال مدريد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:41 م
كاسياس
كاسياس
علي نبوي
قال الحارس الدولي الإسياني السابق إيكر كاسياس إنه يتمنى العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد والذي قضى بين جدرانه 25عام.

وأضاف كاسياس بأن ليس مهتما بالمنصب الذي سيتواجد فيه عند العودة لناديه سواء كان في الجهاز الفني للفريق الملكي أو منصب الرئيس.

وتابع كاسياس بأنه يدعم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد بعدما نجح في تحقيق 3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق وهو ما يجعل طموحات الفريق أكبر مما سبق.

أخبار تهمك

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ ساعتين

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة الا ربع

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ أقل من ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 17 ساعة

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:30 م

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

03:31 م

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر