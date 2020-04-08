كاسياس يلمح بالعودة إلى ريال مدريد

قال الحارس الدولي الإسياني السابق إيكر كاسياس إنه يتمنى العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد والذي قضى بين جدرانه 25عام.





وأضاف كاسياس بأن ليس مهتما بالمنصب الذي سيتواجد فيه عند العودة لناديه سواء كان في الجهاز الفني للفريق الملكي أو منصب الرئيس.





وتابع كاسياس بأنه يدعم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد بعدما نجح في تحقيق 3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق وهو ما يجعل طموحات الفريق أكبر مما سبق.



