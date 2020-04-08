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توقعات بتراجع معدلات التجارة العالمية في السلع بنسبة 32%

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
توقعت منظمة التجارة العالمية اليوم تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام بسبب جائحة مرض كوفيد-19 قبل أن تسجل التجارة انتعاشا محتملا في 2021.


ووضعت منظمة التجارة نطاقا واسعا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32 في المائة، قائلة إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.


وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشا يتراوح بين 21 و24 في المائة، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الأفعال على صعيد السياسات.

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