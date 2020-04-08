تعافي 6 حالات مصابة بكورونا وخروجهم من مستشفى عزل بلطيم

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كشف مصدر طبي بمستشفى العزل ببلطيم في محافظة كفرالشيخ، أنه قد تم تعافي 6 مصابين بفيروس "كورونا المستجد"، وذلك بعد تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية أثناء التحاليل والفحوصات التي تم إجراؤها لهم، حيث تعد هذه هي الدفعة الأولي من المتعافين التي تخرج من المستشفي التي تم تشغيلها منذ أقل من أسبوع.



وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن هناك حالات أخري تتحسن تتدريجيًا ومن المرجح أن تكون هناك دفعة أخري للمتعافين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بفضل البرنامج الصحي الصارم التي يتبعه الفريق الطبي تحت إشراف وزارة الصحة، لافتا أن الأطباء وطاقم التمريض وكافة العاملين يتمتعون بالروح المعنوية العالية ويعملون بإستمرار علي تخفيف الضغط النفسي علي المرضي، والذي يعد عاملا مهما في العلاج.



وأضاف المصدر، أنه يتم إتباع أعلي طرق الوقاية من جانب الفريق الطبي والتمريض وكافة العاملين بالمستشفي، وأيضا تتم ملاحظة المرضي جيدا لحظة بلحظة ومدي إستجابتهم للعلاج، فضلا عن التخفيف عنهم وإعطائهم الأمل، مشيدا بالتجهيزات التي أولتها وزارة الصحة للمستشفي ومدها بكافة أساليب الوقاية، وأيضا كافة الأجهزة الذين يحتاجون إليها لعلاج المرضي، مؤكدا أن الأيام القادمة ستحمل العديد من الأخبار المفرحة.



وكانت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قدأنه تم الإنتهاء من تجهيز مستشفي بلطيم المركزي كأول مستشفي عزل بالمحافظة للحالات الإيجابية، فضلا عن إتخاذ أعلي درجات الحيطة والحذر لوقاية العاملين بها والذين تم نقلهم إليها لحمايتهم من إنتقال الفيروس إليهم، حيث تم نقل 21 طبيبا في التخصصات الطبية المطلوبة من مستشفيات الحميات والصدر إلي مستشفي العزل ببلطيم، فضلا عن عدد من طواقم التمريض المؤهلة لذلك.



وأكد الدكتور محمد عبدالعال، عميد كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية شاركت بـ15 طبيبا وطبيبة بمستشفى عزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد ببلطيم، في جميع التخصصات الطبية كالأمراض المتوطنة والباطنة والعناية المركزة وغيرهم، يأتي ذلك بالمشاركة مع فريق آخر يتبع مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.



وأوضح عميد كلية الطب، أن الأطباء سيتم عزلهم منزليا فور عودتهم من المستشفى، لمدة 14 يوما، كإجراء احترازي للتأكد من عدم نقل العدوى إليهم، مشيدا بأداء مديرية الشئون الصحية بالمحافظة منذ بدء الأزمة التي اتخذت أعلي درجات الوقاية لمنع إنتشار الفيروس، ولاسيما نشر نقاط طبية علي مداخل المحافظة لتوقيع الكشف الطبي علي كافة المواطنين الذين يرغبون في الدخول إلي المحافظة قادمين من المحافظات الأخري.