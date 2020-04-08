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باولو مالديني يتعافى من فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:45 م
مالديني
مالديني
الفجر الرياضي

تطورت الحالة الصحية للنجم باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي والذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا مع نجله دانيال في 21 مارس الماضي.

 

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن دانيال أكد الأسبوع الماضي أنه لم يعد يظهر عليه أي أعراض، ليعلن تعافيه من الفيروس المستجد.

 

وأضافت أن مالديني أيضًا قد تعافى بشكل كامل وعاد لاستئناف مهامه مع الروسونيري بشكل طبيعي.

 

ولفتت إلى أنه رغم كون مالديني هو المدير التقني لميلان، إلا أن مستقبله من المتوقع أن يكون بعيدًا عن سان سيرو، في ظل اقترابه من الرحيل عن الروسونيري.

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