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تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم  لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة بحضور لمناقشه ملف التعديات علي الأراضي الزراعية.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وسعد الفرماوى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.

وتناول الاجتماع ملف التعديات التى وقعت على الاراضى الزراعيه بنطاق المحافظة خلال مده الحظر المقررة لمواجهة فيروس كورونا، وعددًا من الموضوعات الاخرى المتعلقة بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمة النظافة ورفع القمامة. 

وقد وجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات على الاراضى الزراعية والإزالة فب المهد لاية تعديات مستجده بالتنسيق الكامل مع مراكز واقسام الشرطة.

وأكد المحافظ على ضرورة إخطاره بأية معوقات للإزالة في أي موقع من خلال رئيس المركز أو المدينة أو الحي المسئول للتعامل الفورى وازالة هذه المعوقات، ومشيرا الى انه سيتم محاسبة المتقاعسين فورًا.

وكان محافظ الدقهلية قد استعرض خلال الاجتماع حالات التعدى على الأراضي الزراعية بنطاق كل مركز ومدينه وحى والتى تمت خلال فترة الحظر وذلك مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقد أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل الجميع، سواء المراكز التى وقع بها تعديات أو الاخرى التى لا يوجد بها تعديات، وطالب المحافظ رؤساء المراكز التى بها تعديات ببذل الجهد الكامل بالتعاون مع مراكز واقسام الشرطة لازالة كافة التعديات نطاقهم وتوثيقها بالصورة والفيديو وإعداد بيانات دقيقة بها.

ومن ناحية أخرى أكد محافظ الدقهلية على أهمية الاهتمام الكامل بأعمال النظافه ورفع القمامه بالشوارع والميادين وكلف محافظ الدقهلية مدير عام التفتيش والمتابعه بعمل حملات تفتيشية بجميع المراكز والمدن والاحياء لمتابعة اعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع والميادين للتقيم ومكافأة المتميزين ومعاقبه المقصرين.

وأكد المحافظ على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة بالوحدات للمراكز والمدن والأحياء لتوفير الدعم اللازم لكافة اعمال تنفيذ واستكمال المشروعات وخاصة قطاع النظافة.

وفى ذات السياق وجه المحافظ للتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء بكل مركز ومدينه وحى للتنفيذ الدقيق لمنظومه رسوم النظافة بالمحلات والوحدات السكنية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ برامج التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والمبانى مواقف السيارات والشوارع والميادين بنطاق المحافظة وذلك حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين فى اطار الجهود التى تتم من قبل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع التنفيذيين وأهم قراراته (صور)

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