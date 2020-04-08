إزالة التعديات المُقامة على أراضي الدولة بغرب الإسكندرية (صور)



وكان أطلق اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية، إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي.



وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.



وفي هذا الإطار؛ تابع محافظ الإسكندرية أعمال الإزالة الفورية التي أمر بتنفيذها لبناء بدون ترخيص بشركة اليسر الكائنة علي أبيس الثانية،الطريق الزراعي، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها،وذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، واللواء حمدي الحشاش، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق.



وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة وإنفاذ القانون للتصدى لمافيا البناء المخالف لإستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشارع السكندري، والحفاظ على المرافق العامة للدولة وازاله التعديات واستعادة تلك المساحات من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر من الاراضى وعلى حقوق الدوله فى املاكها والحفاظ على المرافق العامة للدولة.وقامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام حى غرب الإسكندرية، بالتعاون مع المرافق، بتنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزاله تعديات على اراضى ملك الدولة، بشارع 218 بجوار توكيل سوزوكي بمسطح حولى 1500 م مربع تقريبا. كما تم تنفيذ إزالة بمنطقة الحرفين هى عبارة عن اكشاك حديدية بسقف صاج ومظلات حديدية بمساحة 120م تقريبا.