Advertisements

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 828 في إنجلترا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، أكثر من ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وكانت السلطات الصحية البريطانية، قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 و الإصابات إلى 51608.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مليون اصابة فيروس كورونا في بريطانيا بريطانيا الفيروس كورونا الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعة

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 17 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

إسرائيل تسجل خامس وفاة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا

باحثون: دواء لعلاج قمل الرأس قد يساعد في القضاء على "كورونا"

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:30 م

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

03:31 م

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر