تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 828 في إنجلترا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، أكثر من ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكانت السلطات الصحية البريطانية، قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 و الإصابات إلى 51608.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.