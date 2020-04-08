نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

وجه وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي السابق رسالة إلى أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.





وطالب لاعب الأهلي السابق من فتحي السير على خطى عبد الله السعيد بعد رحيله عن النادي وعدم الإساءة إليه فهو أمر يصنع الفارق مع النادي وجماهيره.





وأشار إلى أن النادي الأهلي تعامل بشكل مميز في مسألة حسام عاشور وعدم تجديد تعاقده معه بسبب كبير سنه وعدم الحاجة لخدماته الفنية بناء على وجهة نظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





وتابع بأن إدارة الأهلي قامت بترضية وليد سليمان، والعلاقة مميزة بين اللاعب والأهلي وكل منهما يضحي في وقت من أجل الأخر.



