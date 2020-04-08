Advertisements

انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
وكالات
أكدت بيانات حكومية اليوم الأربعاء انكماش اقتصاد قطر 0.6 في المائة في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4 في المائة في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.


كما أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.


وباعت قطر سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح أمس الثلاثاء. وقالت نشرة الاكتتاب في السندات التي اطلعت عليها رويترز إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جائحة فيروس كورونا الفيروس كورونا اقتصاد قطر اخبار الاقتصاد اليوم اخبار اقتصاد قطر

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ ساعتين

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ نصف ساعة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعتين و 34 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 5 ساعات

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة الا ربع

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاقتصاد التركي يدخل مرحلة الركود لأول مرة منذ 10 سنوات

النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 1.7% خلال العام الجاري

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع ارتفاع ديون قطر

انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2.6% في الربع الأول

البرازيل تسجل أول انكماش اقتصادي منذ 3 سنوات

إحصاءات حكومية: تراجع الناتج المحلي القطري بـ 1.4%

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:30 م

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

03:31 م

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر