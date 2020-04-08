انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019

أكدت بيانات حكومية اليوم الأربعاء انكماش اقتصاد قطر 0.6 في المائة في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4 في المائة في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.









كما أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.









وباعت قطر سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح أمس الثلاثاء. وقالت نشرة الاكتتاب في السندات التي اطلعت عليها رويترز إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.