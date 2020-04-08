ياسمين عبدالعزيز بإطلالة رياضية من داخل الجيم بمنزلها.. وتعليق ساخر من "العوضي" (فيديو)

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لها وهي تقوم بعمل تمارين رياضية وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ياسمين وهي تقوم بتمرين الرجل في الجيم وكانت ترتدي ملابس رياضة، وتمارس التمرين بحيوية ونشاط وحماس زائد.

وتبادل جمهور "عبد العزيز" معها التعليقات وكانت أبرز التعليقات تعليق الفنان أحمد العوضي حيث قال "عااش يا وحش وعلق باقي الجمهور قائلين:"ع عاش، برافو، أحلي ياسمين ولا إيه، العوضي لو شافك هيفرح، إنشالله في النهائي مع ياسمين صبري".

ياسمين تشارك حاليا في مسلسل "ونحب تاني ليه"، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويشاركها بطولة المسلسل شريف منير، وسوسن بدر، وإسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول الأسرة والمشاكل المتعلقة بالزواج، في سلسة من الأحداث الشيقة.



