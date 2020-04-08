الليلة.. محمد ثروت يناجي الله في ليلة النصف من شهر شعبان لرفع وباء كورونا

قال الفنان محمد ثروت، إنه اعتاد على تقديم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان في السنوات الماضية، مضيفا: "الحفل هذا العام سيتم إذاعته على قناتى الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك لظروف مكافحة وباء كورونا ومساعدة للناس على البقاء في منازلها".

وكشف الفنان محمد ثروت خلال مداخلة هاتفية مساء أمس مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن فكرة إقامة الحفلة على اليوتيوب قائلا: "كنت حزين بسبب الظروف المحيطة بنا، ابني أحمد ثروت اقترح عليَّ التوجه لليوتيوب وأن له له جمهور كبير قولتله هجرب".

كما أضاف أيضاَ أعجبتني الفكرة وأتممنا تجهيزاتنا، وبدأنا الإجراءات لإقامة أكبر ليلة إنشاد ديني على الموقع متخذين الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار كورونا.

وأكد ثروت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية"dmc"، أن الفنان هو جندي فى المعركة شأنه شأن الطبيب وغيره، موضحا: " وظيفتى مؤازرة مجتمعى فى أزماته، ولن أتقاضى أجرا عن الحفل وكل فريق عملى وهذا لتخفيف حدة التوتر لدى المجتمع المصري".

واكد أن أزمة كورونا فرصة للمواطن للتفكير والتوبة النصوحة والتغاضي عن اخطاء الأخرين والتسامح، ومراجعة حساباته.

جدير بالذكر أن ليلة الإنشاد الديني ستبدأ في تمام الثامنة مساء اليوم ويحييها الفنان الكبير محمد ثروت والشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفني ويتابعها الملايين عبر الوطن العربي والإسلامي وصولاً إلى ماليزيا وإندونيسيا.