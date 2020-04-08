إحباط ترويج 6 أطنان خل مجهول المصدر في الطالبية

أحبطت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، 6 أطنان خل أبيض مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك البشري، داخل مصنع غير مرخص.





وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفاده بضبط "طلحه ف.ع.د"، 41 سنة، المدير المسؤل عن مصنع لانتاج الخل بدون ترخيص، بدائرة القسم، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الخل الصناعي المستخدم في الأغراض الصناعية والغير صالحة للاستخدام الآدمي مدون علامات تجارية وأسماء شركات بدون وجه حق وإعادة طرحها بالأسواق.





وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية ومداهمة المصنع المشار إليه وعُثر بداخله 4100 زجاجة خل صناعي بإجمالي وزن 5 أطنان و851 كجم.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكما أحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بيع 3720 قطعة ادوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، في السوق السوداء، بعد ضبطهم داخل محل حدايد وبويات، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مدير أمن الجيزة إخطار من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفاده ضبط "جبالي.ر.ج.ف"، 34 سنة، صاحب محل حدايد وبويات وأدوات كهربائية "بدون ترخصيص، بدائرة قسم شرطة الهرم، ومقيم بذات العنوان لقيامه بتجميع كميات كبيره من الأدوات الكهربائية والدهانات مجهولة المصدر وطرحها بالسوق مدخلا الغش والخداع علي مواطنين بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة.





وبتفتيش المحل عثر على 320 لمبة، 630 علبة بداخلها لقمة مفتاح كهربائي فينس، مفتاح كهربائي ماركة بتشينو، 100 لفة خرطوم كهرباء، 420 عبوة معبأة سيلكون لاصق، لون صبغة، دهان.



