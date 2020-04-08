نيمار يحدد أهم 5 لقطات مع باريس سان جيرمان لهذا الموسم

قرر الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إختيار أهم 5 أهداف له مع النادي الباريسي خلال الموسم الحالي، قبل أن يتوقف في مطلع شهر مارس الجاري بفضل كارثة فيروس كورونا.





ونشر نيمار أهدافه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، حيث كان أول الأهداف المختارة في مرمى نادي ستراسبورج في الدوري الفرنسي يوم 14 سبتمبر الماضي، بعد فشل صفقة إنتقاله لبرشلونة.





فيما جاء الهدف الثاني بعد ذلك بنحو 8 أيام، حين سجل هدف الفوز لباريس سان جيرمان ضد ليون، في الدوري الفرنسي.





وجاء الهدف الثالث في شباك نادي ليل من ركلة جزاء، وأشار بيده للسماء بعد رحيل نجم السلة الأمريكي كوبي براينت، والذي علم خبر وفاته بين شوطي اللقاء.





فيما جاء الهدف الرابع ضد ليون في قبل نهائي كأس فرنسا، في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5/1.





وجاء الهدف الخامس في لقاء إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب حديقة الأمراء، حيث قاد نيمار فريقه لبلوغ دور الـ8، واحتفل على طريقة نجم دورتموند أيرلنج هالاند.







