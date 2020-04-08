كورونا لن يكون الأول.. تاريخ إلغاء بطولة الدوري المصري

أوقف فيروس كورونا المستجد مسابقة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجارية 2019-2020 بسبب تفشي الوباء العالمي في مصر.





الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.





تصريحات مدير اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباريات الدوري المصري

وتحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري عن تأجيل مباريات الدوري في تصريحات خاصة لـ"موقع الفجر الرياضي" : " لم نلغي بطولة الدوري المصري حتى الآن ، ومصير المسابقة في علم الغيب".





وتابع العطار: " فكرة إلغاء الدوري المصري لم تُطرح بعد ".





واختتم مدير الجبلاية تصريحاته بتساؤلات استنكارية حول إلغاء المسابقة: " هو الحظر هيخلص امتى ؟.





الكاف هيلعب تصفيات أفريقيا امتى؟

الكاف هيلعب بطولات الأندية امتى؟

الفيفا هتلعب تصفيات كأس العالم امتى ؟ "





تاريخ إلغاء مسابقة الدوري المصري

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تاريخ إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث أن النسخة الحالية لم تكن الأولى وإليكم التفاصيل:-





1- عناد الأهلي يحرم الزمالك من لقب موسم "1954-1955"

أُلغيت نسخة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم "1954-1955" ومتبقى فقط 5 مباريات على إنتهاء المسابقة وذلك على ضوء رفض الأهلي إعادة مباراته أمام الترام، والتى أقيمت يوم "24 أبريل 1955" وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، لتقرر إدارة القلعة الحمراء الانسحاب من اتحاد الكرة الذي قرر إلغاء الموسم بالكامل بالرغم من مطالبة الزمالك "متصدر الترتيب برصيد 24 نقطة" ، الجبلاية بإعطائه لقب الدوري وقتها.





2- واقعة مروان والديبة تتسب في إلغاء نسخة موسم 1971-1972"

لم تُستكمل مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم نسخة موسم 1971-1972" فى أسبوعها التاسع بسبب واقعة مروان والديبة الشهيرة فى لقاء القمة رقم "34"، حيث أُقيمت 41 جولة فقط من أصل 45 مباراة فى مسابقة استمرت لمدة 57 يوم فقط.

الزمالك كان على رأس ترتيب مسابقة الدوري نسخة موسم 1971-1972" التي أغلقت ، برصيد "11" نقطة مناصفة مع الاتحاد السكندري والأبيض له مباراتين أقل.





3- حرب أكتوبر توقف بطولة الدوري نسخة موسم "1973-1974"

أوقفت حرب أكتوبر المجيدة مسابقة الدوري المصري الممتاز نسخة موسم "1973-1974" فى الأسبوع الخامس بعد إقامة 44 مباراة من أصل 45 جولة في الأسبوع ولم تقام مواجهة الإسماعيلى مع المصرى.

الأهلي تصدر مسابقة الدوري المصري الممتاز نسخة موسم "1973-1974" برصيد 8 نقاط.





4- الجوهري يوقف بطولة الدوري المصري موسم "1989-1990" بسبب كأس العالم

أوقف المدرب الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر بطولة الدوري المصري الممتاز نسخة موسم "1989-1990" بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثانى عشر، حيث طلب المدرب إقامة فترة اعداد طويلة للفريق إستعدادا لمسابقة كأس العالم التي كان مقرر إقامتها في يونيو 1990 بإيطاليا.

الأهلي تصدر مسابقة الدوري المصري نسخة موسم "1989-1990" برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط كاملة عن الزمالك الذى لم يعرف مذاق الخسارة هوا الآخر.





5- أحداث بورسعيد المؤسفة تلغي دوري موسم "2011-2012"

ألغت مجزرة بورسعيد المؤسفة مسابقة الدوري المصري الممتاز نسخة موسم "2011-2012" حيث راح ضحية تلك الأحداث

72 من مشجعى الأهلى، في يوم أسود في تاريخ المسابقة المحلية.

توقفت بطولة الدوري المصري وحرس الحدود على القمة برصيد 37 نقطة من 14 جولة بفارق نقطة عن الأهلى الذى لعب مباراة أكثر وقتها.





6- ثورة 30 تلغي دوري موسم "2012-2013"

وآخر مواسم بطولة الدوري المصري التي تم إلغائها كان موسم "2012-2013" التي لم تكتمل المسابقة بسبب أحداث





7- ثورة "30 يونيو 2013".

بطولة الدوري موسم "2012-2013" كانت من مجموعتين حيث صعد الأهلى وإنبى من المجموعة الأولى، والزمالك والإسماعيلى من المجموعة الثانية.