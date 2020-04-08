محمد الشناوي: وحشتنى أيام التدريب والجيم جدا

حرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة الجماهير له بصورة أثناء تدريباته داخل الجيم.





وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، قام بنشر صورة قديمة له من داخل صالة الجيم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وكتب حارس مرمى الأهلى على الصورة التى نشرها عبر ستورى "إنستجرام" قائلا: "وحشتنى أيام التدريب والجيم"، في إشارة له عن الغياب بسبب توقف النشاط الرياضي.





ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بأغلب دوريات العالم بناءً على توصيات وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.