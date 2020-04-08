بعد عزلها صحيا.. قيادات محافظة الجيزة وسط أهالي قرية المعتمدية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كل من المهندس إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، بالمرور ومتابعه قرية المعتمدية بمدينة كرداسة، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظا على سلامة أهالي القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والأطمئنان على تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي القرية.





وتفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة المراكز والمدن، الوحدة الصحية لقرية المعتمدية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، للاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية والخدمات والاحتياجات الأساسية.





وكما اطمأن، على انتظام العمل بالوحدة الصحية والعمل طوال ٢٤ ساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية.





رافق نائب المحافظ خلال تفقده للوحدة الصحية للقرية المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومديري إدارات الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة والصحة بالمدينة.





وأعلنت محافظة الجيزة، بأنه حرصا على سلامة المواطنين، سوف يتم إقامة حجر صحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، اعتباراً من 7 / 4 /2020.

وأضافت المحافظة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك بناء علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوماً حفاظا عليهم وذويهم، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد‪ .‬

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وأكدت محافظة الجيزة، علي اتخاذ عددا من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لاهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وأيضاً ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل اي حالات مرضيه حرجة الى المستشفيات، فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وفي هذا الاطار فقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديريات (التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية) لتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم‪.‬

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وسوف تعمل المحافظة وكافة أجهزتها علي توفير أي متطلبات اخري للقرية وبما يلبي أي احتياجات للمواطنين فوراً، كما كلف المحافظ كل من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية‪ .‬