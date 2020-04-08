Advertisements

منظمة الصحة العالمية تنفي "التركيز على الصين" بعد تعليق "ترامب"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:58 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
محمد حسين

نفى مسؤولو منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن المجلس كان "يتمحور حول الصين" وكشف، أن المرحلة الحادة من الوباء لم تكن الوقت المناسب لخفض التمويل، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلق المساهمات.

 

وقال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، في مؤتمر صحفي افتراضي ردًا على سؤال حول ملاحظات "ترامب": "ما زلنا في المرحلة الحادة من الوباء، لذا لم يحن الوقت الآن لخفض التمويل"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

كما دافع الدكتور بروس أيلوارد، المستشار الأول للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن علاقة وكالة الأمم المتحدة مع الصين، وقال، إن عمله مع سلطات بكين مهم لفهم التفشي الذي بدأ في ووهان.

 

وصرح للصحافيين: "لقد كان من الأهمية بمكان في الجزء المبكر من تفشي المرض الوصول الكامل إلى كل شيء ممكن، والوقوف على الأرض والعمل مع الصينيين لفهم ذلك".

 

وأردف: "هذا ما فعلناه مع كل دولة أخرى تضررت بشدة مثل إسبانيا وليس لها علاقة بالصين على وجه التحديد."

 

كما دافع عن توصيات منظمة الصحة العالمية لإبقاء الحدود مفتوحة، قائلاً، إن الصين عملت بجدٍ كبير لتحديد واكتشاف الحالات المبكرة واتصالاتها والتأكد من عدم سفرها لاحتواء تفشي المرض.

 

وفيما يتعلق بأوروبا، وصف "كلوج" تفشي فيروس كورونا هناك بأنه "مقلق للغاية" وحث الحكومات على "النظر بعناية فائقة" قبل تخفيف الإجراءات للسيطرة على انتشاره.

 

وقال: "الارتفاع الكبير في الحالات عبر المحيط الأطلسي يشوه الصورة التي تثير القلق للغاية في أوروبا. ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه في الماراثون."

 

والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للهيئة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، والتي قال "ترامب"، إنها أصدرت نصائح سيئة خلال تفشي فيروس كورونا الجديد.

 

تجاوزت مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2019 مبلغ 400 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف ثاني أكبر مساهمة من الدول الأعضاء. في المقابل، ساهمت الصين بـ 44 مليون دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية الفيروس كورونا الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة الا ربع

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 17 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ نصف ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ ساعتين

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرئيس الصيني: واثق من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا "الشيطان"

الرئيس الصيني: احتواء فيروس كورونا يظل مهمة شرسة ومعقدة

اليوم.. منظمة الصحة العالمية تعلن انخفاض عدد حالات الإصابة بـ"كورونا"

الصحة العالمية: حالات الإصابة بـ"كورونا" لا تظهر تحولًا كبيرًا في الوباء

الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر فيروس "كورونا"

ترامب: مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:30 م

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

03:31 م

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر