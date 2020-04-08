‫قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن حظر التجوال في مصر.. اعرف التفاصيل

قرارات رئيس الوزراء اليوم | أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده منذ قليل، تمديد حظر التجوال في مصر لمدة أسبوعين إضافيين لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتعليق حركة الطيران وغلق الجامعات والمدارس، حيث أن سيبدأ حظر التجوال من الساعة 8 مساًء إلى 6 صباحًا.





ووافق مجلس الوزراء، على اقتطاع 20% من مرتبات الوزراء لصالح صندوق تحيا مصر لعبور مصر هذا المأزق المهم لمدة 3 شهور.





وتضمنت قرارات رئيس الوزراء اليوم، استمرار كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة في 25 مارس الماضي لمدة أسبوعين إضافيين مع تعديل الموعد ليكون من 8 مساًء إلى 6 صباحًا، حيث يحظر على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

