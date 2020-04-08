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قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن حظر التجوال في مصر.. اعرف التفاصيل
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:59 م
قرارات رئيس الوزراء اليوم | أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده منذ قليل، تمديد حظر التجوال في مصر لمدة أسبوعين إضافيين لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتعليق حركة الطيران وغلق الجامعات والمدارس، حيث أن سيبدأ حظر التجوال من الساعة 8 مساًء إلى 6 صباحًا.
ووافق مجلس الوزراء، على اقتطاع 20% من مرتبات الوزراء لصالح صندوق تحيا مصر لعبور مصر هذا المأزق المهم لمدة 3 شهور.
وتضمنت قرارات رئيس الوزراء اليوم، استمرار كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة في 25 مارس الماضي لمدة أسبوعين إضافيين مع تعديل الموعد ليكون من 8 مساًء إلى 6 صباحًا، حيث يحظر على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وقرر مدبولي، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
وتضمنت أيضًا قرارات رئيس الوزراء اليوم التي أصدرها مدبولي إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي الليلية والنوادي والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
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