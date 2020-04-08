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محمد عز يغازل جمهوره بصورة جديدة على 'إنستجرام'

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:07 م
محمد عز
محمد عز
روان هيثم
نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''انستجرام".

وكتب عز على هذه الصورة قائلا: "مين فاكر، يحيى العطار وحشتني يا يحيى والله".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: طبعا فاكرين منور يا احلى نجم في الدنيا، من نجاح لنجاح وبالتوفيق يارب.

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها عز في مسلسل "بنات موسى" الذي تدور أحداثه في إطار أجتماعي

وشارك في بطولته كلا من وفاء عامر صبري فواز وديانا هاشم وصفاء جلال، وأخرون.

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