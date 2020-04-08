أمين الفتوى: التجمع للدعاء لرفع وباء كورونا دعوات خبيثة هدفها الإفساد في الأرض

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قال الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا هي للحفاظ على النفس البشرية وحفظ الأمانة، فالنفس هي الامانة التي أستأمننا الله عليها، وينبغي أن نرضي الله بالحفاظ على هذه الأمانة وهذا من منطلق ديني وليس سياسي أو حكومي أو اجتماعي فقط.



وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أن الدعوات الخبيثة للتجمع للدعاء لرفع وباء فيروس كورونا ولو اتخذت حجج وستار ديني، ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: " وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ"، هدفها الرئيسي تضييع الأمانة والفساد في الأرض بإفساد صحة الناس، وإفساد ما يحرزه الوطن من انجازات وتقدم.



وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، والتجمع للدعوات بجانب أنها تضييع للأمانة وإفساد في الأرض هي مخالفة للرسول –صلى الله عليه وسلم- الذي قال حينما كان:" النَّاسُ يَجْهَرُونَ بالتَّكْبِيرِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا علَى أَنْفُسِكُمْ، إنَّكُمْ ليسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا"، مشددًا على أن استغلال التجار للازمات لاحتكار السلع ورفع أسعارها إفساد في الأرض، وعدم وعي بأن هذا الفعل يضره قبل أن يضر الآخرين، فهو يجلب للمجتمع الفساد ويجلب لنفسه اللعنة مثلما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم.

