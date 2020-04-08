تطورات مفاجئة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن أخر تطورات مفاوضات مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية" أن البلوجرانا يرغب في ضم اللاعب، عن طريق الأقساط ودفع المبلغ على عدة سنوات للفريق الباريسي.





وأضافت: "باريس سان جيرمان قد يوافق على هذه الخطة التي يستعرضها برشلونة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الجميع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتابعت: "هناك اقتراح جديد أيضًا وهو أن يضع برشلونة عدد من اللاعبين، ضمن الصفقة بنظام المبادلة، وهناك اقتراحات برحيل لاعبين من كامب نو وإدخالهم في تلك العملية وهم، صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي، وجان كلير توديبو، وإيفان راكيتيتش، وفيليب كوتينيو، وربما تتم العملية بإدخال بعضهم، بالإضافة لمبلغ مالي.



