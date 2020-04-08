تعرف على مواعيد مترو الأنفاق بعد موعد حظر الثامنة مساء

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تعديل مواعيد حركة قطارات المترو في الخطوط الثلاثة لتناسب توقيتات حظر التجوال المعدلة والتي تمتد من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء وذلك بدء من غد الخميس.





لتصبح مواعيد بدء قيام قطارات المترو بالخطوط الثلاثة في السادسة صباحا، وقيام آخر قطار من كل خط كالتالي:





الخط الأول (حلوان - المرج) قيام آخر قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 6 مساء، ليصل محطة المرج الجديدة الساعة 7:35 مساء، والاتجاه الآخر من الخط يشهد قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 6:30 مساء ليصل محطة حلوان الساعة 7:45.





أما الخط الثاني (المنيب - شبرا الخيمة) قيام آخر قطار الساعة من محطة شبرا الخيمة 6:30، ليصل محطة المنيب الساعة 7:20، بينما الاتجاه الاخر فسيقوم آخر قطار من محطة المنيب الساعة 6:30 ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 7:35 مساء.





والخط الثالث (مصر الجديدة) فسيبدء عمله في تمام الساعة على أن يتحرك آخر قطار من محطة نادي الشمس الساعة 6:20 مساء ليصل محطة العتبة 7:45، وآخر قطار من محطة العتبة سيقوم الساعة 7 مساء، وينهي رحلته بمحطة نادي الشمس في تمام الساعة 7:25 مساء.





وكانت الشركة قد قامت بتعديل جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء الأربعاء الموافق 25/ 3/ 2020، لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:-





(الخط الأول): قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5،20 مساء ليصل محطة حلوان الساعة 6،45 مساء.





(الخط الثاني): يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5،30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6،25 مساءا وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5،30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6،20 مساء.



