جربي خلطة زيت جوز الهند للعناية بشعرك في فترة العزل المنزلي

نقدم لكِ عزيزتي أفضل خلطة لاستخدام زيت جوز الهند، للحفاظ على شعرك في فترة الحجر المنزلي:





امزجي أربعة أكواب من المياه مع أربع ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا.

استمري في التحريك الى أن تذوب البيكربونات.

اضيفي الى المزيج نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وضعيه في زجاجة محكمة الإغلاق بعد رجّها جيداً.

ضعي القليل من هذا المزيج على فروة رأسك ودلكيها لمدة خمس دقائق في الاستحمام.

بعدها، شطفي شعرك بالمياه الباردة.