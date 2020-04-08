الزمالك يُقرر تعليق التدريبات الجماعية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تجميد التدريبات الجماعية للأبيض حتى إشعار آخر في ظل الظروف التي يمر بها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وجاء قرار الفرنسي باتريس كارتيرون بتجميد التدريبات الجماعية للفريق حتى نهاية شهر أبريل الجاري بعد اعلان الاتحاد المصري لكرة القدم تجميد النشاط الكروي في مصر حتى نهاية الشهر الحالي





وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون استمرار التدريبات الفردية للاعبين من المنزل وذلك من أجل الحفاظ على الحالة البدنية الفريق تحسبا لعودة النشاط الرياضي في مصر خلال اي وقت.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.





يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.



