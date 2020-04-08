Advertisements

الزمالك يُقرر تعليق التدريبات الجماعية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:07 م
الزمالك
الزمالك
أحمد السيد
 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تجميد التدريبات الجماعية للأبيض حتى إشعار آخر في ظل الظروف التي يمر بها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وجاء قرار الفرنسي باتريس كارتيرون بتجميد التدريبات الجماعية للفريق حتى نهاية شهر أبريل الجاري بعد اعلان الاتحاد المصري لكرة القدم تجميد النشاط الكروي في مصر حتى نهاية الشهر الحالي

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون استمرار التدريبات الفردية للاعبين من المنزل وذلك من أجل الحفاظ على الحالة البدنية الفريق تحسبا لعودة النشاط الرياضي في مصر خلال اي وقت.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

أخبار تهمك

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعتين و 54 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 5 ساعات

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تطورات مفاجئة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ نصف ساعة

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك بعد قرار مد تعليق الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 17 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:30 م

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

03:31 م

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر